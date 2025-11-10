Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Сенат зробив крок уперед до відновлення роботи уряду США

Перший крок до відновлення роботи агентств підтримали 60 сенаторів, 40 були проти
Перший крок до відновлення роботи агентств підтримали 60 сенаторів, 40 були проти

Сенат США 9 листопада проголосував за законопроєкт, спрямований на відновлення роботи федерального уряду і припинення 40-денного шатдауну – зупинки роботи уряду.

Перший крок до відновлення роботи агентств підтримали 60 сенаторів, 40 були проти. Як пишуть CNN і Politico, голосування відбулося після того, як група з восьми демократів Сенату досягла угоди з лідерами Республіканської партії Сенату і Білим домом про відновлення роботи уряду в обмін на майбутнє голосування щодо продовження розширених субсидій на доступну медичну допомогу.

Пакет документів все ще має бути схвалений Палатою представників США і надісланий президентові Дональду Трампу на підпис. Цей процес може тривати кілька днів.

Урядовий шатдаун, що триває в США, став найтривалішим в історії країни.

Тимчасове зупинення роботи уряду США, що виникає, коли Конгресу не вдається погодити фінансування діяльності державних органів, розпочалося 1 жовтня.

Попередній рекорд був установлений на початку 2019 року, під час першого терміну Дональда Трампа. Тоді шатдаун тривав 34 дні й 21 годину.

Конгрес не може домовитися про фінансування уряду, оскільки демократи наполягають на продовженні податкових пільг на медичне страхування й виділення коштів на програми пільгової охорони здоров’я. Республіканці підтримати ці вимоги відмовляються.

Для ухвалення бюджету простої більшості, яку республіканці мають в обох палатах Конгресу, недостатньо. У Сенаті головний фінансовий документ США мають схвалити щонайменше 60 депутатів зі 100.

Через шатдаун 650 тисяч федеральних держслужбовців перебувають у неоплачуваних відпустках. Ще 600 тисяч людей, які працюють у критично важливих областях, змушені працювати, не отримуючи зарплату (зазвичай після завершення шатдауну відпрацьований час оплачують).

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG