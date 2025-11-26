У США закрили справу щодо Трампа про спробу скасувати підсумки виборів 2020 року

У США суддя погодився зняти звинувачення проти президента США Дональда Трампа та його союзників у нібито спробі скасувати поразку республіканців на президентських виборах 2020 року в Джорджії.

Рішення було ухвалено після того, як прокурор Піт Скандалакіс закликав суддю округу Фултон Скотта Макафі закрити справу, аргументуючи це тим, що вона підпадає під федеральну, а не штатну юрисдикцію.

Прокурор посилався на федеральне розслідування, яке проводив спеціальний прокурор Джек Сміт, який відкликав свої звинувачення наприкінці 2024 року після переобрання Трампа.

«Враховуючи складність юридичних питань, що розглядаються, – від конституційних питань та положення про верховенство до імунітету, юрисдикції, місця проведення розгляду справ, питань щодо швидкого судового розгляду та доступу до федеральних записів – і навіть якщо припустити, що кожне з цих питань було вирішено на користь штату, подання цієї справи на розгляд присяжних у 2029, 2030 чи навіть 2031 році було б не чим іншим, як видатним подвигом», – написав у середу прокурор у цій справі Пітер Скандалакіс, якого цитує CNN.

Скандалакіс заявив, що розглядав можливість відокремлення справи Трампа від його співвідповідачів, щоб спробувати спочатку судити їх, чекаючи на завершення другого терміну Трампа. Однак, за його словами, це «було б як нелогічним, так і надмірно обтяжливим та дорогим для штату та округу Фултон».

Прокурор також зазначив, що судове переслідування чинного президента в Джорджії є практично неможливим і що без Трампа судовий процес буде нездійсненним для решти 14 підсудних.

Макафі негайно задовольнив клопотання про закриття справи.



Трамп та ще 18 людей у Джорджії звинувачували у спробі підірвати результати президентських виборів 2020 року в цьому південному штаті.