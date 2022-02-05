В Україну прибув черговий борт із боєприпасами зі США – Резніков

Восьмий за рахунком літак доправив до України партію боєприпасів у рамках військово-технічної допомоги з боку США, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Восьма «пташка» прибула до Києва! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших військових становить 86 тонн! З 22 січня наші партнери зі США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів! Далі буде», – написав Резніков у твітері ввечері 5 лютого.

22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США, до якої увійшло майже 90 тонн зброї і боєприпасів. Загалом США передали Україні військової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.