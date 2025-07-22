США вдруге за правління Трампа виходять із ЮНЕСКО

Білий дім повідомив про рішення Вашингтона вийти з ЮНЕСКО – організації ООН із питань освіти, науки та культури. Це пояснюється «абсолютною невідповідністю» політики організації цінностям виборців президента Дональда Трампа. Рішення набере чинності в грудні 2026 року.

«ЮНЕСКО підтримує воук-культуру, що розпалює культурні та соціальні суперечності, що абсолютно суперечить розсудливій політиці, за яку американці проголосували в листопаді», – цитує агентство Reuters представницю Білого дому Анну Келлі. За її словами, рішення про вихід було ухвалене президентом.

Держдепартамент США назвав причиною визнання з боку ЮНЕСКО Палестини як держави-члена. У повідомленні вказується, що це суперечить американській політиці та «допомагає антиізраїльській риториці всередині організації».

ЮНЕСКО висловило жаль через те, що сталося, і відкинуло звинувачення в антисемітизмі. Офіс організації розташований у Парижі, президент Франції Емманюель Макрон у мережі Х висловив їй «незмінну підтримку».

Це буде втретє, коли США виходять із організації. Вперше це сталося в 1984 році, коли Вашингтон дав зрозуміти, що вважає ЮНЕСКО корумпованою організацією з поганим менеджментом, яка виступає на підтримку Радянського Союзу.

Після повернення у 2003 році США знову вийшли з ЮНЕСКО в перший термін Дональда Трампа, після чого повернулися за адміністрації Джо Байдена.