США пропонують до 10 млн доларів за дані про Моджтабу Хаменеї й інших іранських чиновників

Державний департамент США 13 березня запропонував винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї й інших іранських чиновників.

Серед десяти осіб у списку також – міністр внутрішніх справ Ірану Ескандар Момені, міністр розвідки й безпеки Есмаїл Хатіб, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

«Ці особи командують різними елементами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, який планує, організовує і здійснює терористичні акти по всьому світу», – йдеться у повідомленні Державного департаменту.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

Військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

8 березня державні медіа Ірану повідомили, що син покійного аятоли Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї – призначений новим верховним лідером країни.