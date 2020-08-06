Стерненку змінили запобіжний захід із цілодобового на нічний домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва 6 серпня продовжив запобіжний захід одеському активістові Сергієві Стерненку. Йому продовжили домашній арешт ще на два місяці, але змінили умови – з цілодобового на нічний домашній арешт. Таке рішення ухвалила суддя Марина Антонюк.

Під час засідання прокурор Микола Бозовуляк повідомив суду про ймовірний ризик, сторона обвинувачення вважає, що Стерненко може переховуватися від слідства.

Досудове слідство у цій справі завершене. Відповідне рішення оприлюднили захисники Стерненка.

Крім того, захист та сам одеський активіст повністю відкидають позицію обвинувачення, як і не визнають провину Стерненка.

Раніше Сергій Стерненко перебував під цілодобовим домашнім арештом. 3 липня Апеляційний суд Києва залишив такий запобіжний захід без змін.