Верховний суд відмовив Стерненку в зміні підсудності: справу слухатимуть в Одесі

Верховний суд України відмовив одеському активістові Сергію Стерненку в зміні підсудності справи, в якій він фігурує як підозрюваний в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Про це сам Стерненко повідомив 25 серпня у твітері.

«Верховний суд відмовив нам у задоволенні клопотання про зміну підсудності та визначив, що сфабрикована справа проти мене буде слухатись у Приморському суді міста Одеси. Ми наполягали на тому, щоб слухання були в Києві, адже і я, і сторона обвинувачення, і представник «потерпілих» мешкаємо в столиці. Крім того, на одеські суди впливає Труханов, який і замовляв напади на мене. Проте судді вирішили що цих підстав недостатньо. Рішення ухвалила колегія під головуванням судді Слинька, який визнаний недоброчесним та раніше залишав у силі вироки Павліченкам та Луценку», – написав Стерненко.

Шевченківський районний суд Києва 6 серпня продовжив запобіжний захід одеському активістові Сергієві Стерненку. Йому продовжили домашній арешт ще на два місяці, але змінили умови – з цілодобового на нічний домашній арешт. Таке рішення ухвалила суддя Марина Антонюк.

Досудове слідство у цій справі завершене. Відповідне рішення оприлюднили захисники Стерненка.

Крім того, захист та сам одеський активіст повністю відкидають позицію обвинувачення, як і не визнають провину Стерненка.

Раніше Сергій Стерненко перебував під цілодобовим домашнім арештом. 3 липня Апеляційний суд Києва залишив такий запобіжний захід без змін.