Менш як чверть країн НАТО досягли цільового показника витрат на оборону – Столтенберґ

Лише сім із 30 союзників по НАТО досягли цільового показника військових витрат у 2022 році, заявив 21 березня генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ. Це на одну країну менше, ніж у 2021 році – до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, інформує Reuters.

Столтенберґ сказав журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, що раніше альянс очікував, що ще дві країни досягнуть мети.

«Але оскільки ВВП кількох союзників зріс більше, ніж очікувалося, у двох союзників, у яких ми очікували 2%, зараз трохи нижче від цього показника», – відзначив він.

Раніше генеральний секретар НАТО говорив, що «значне збільшення витрат на оборону» буде однією з тем саміту, який відбудеться у Вільнюсі 11 і 12 липня 2023 року.