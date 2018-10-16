Суд у США відхилив позов порноакторки до президента Трампа

У США суд відхилив позов порноакторки Стормі Деніелс до президента Дональда Трампа.

Деніелс заявляла, що в неї був інтимний зв’язок із Дональдом Трампом, і позивалася до президента, бо той на своїй сторінці у Twitter назвав її заяву брехнею. Стормі Деніелс звинувачувала Трампа у наклепі.

Суд відхилив позов, посилаючись на гарантовану Конституцією свободу слова. Адвокат акторки вже заявив, що вони оскаржуватимуть рішення.

Стормі Деніелс (справжнє ім’я – Стефані Кліффорд) стверджує, що мала зв’язок із Дональдом Трампом, тоді – бізнесменом, у 2006 році. Вона також заявляла, що у 2011 році отримала погрози від чоловіка, нібито пов’язаного з Трампом, через її згоду розповісти про зв’язок в інтерв’ю. Акторка навіть оприлюднила скетч із портретом чоловіка. Дональд Трамп згодом висміяв Деніелс на своїй сторінці у Twitter.