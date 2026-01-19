Стрілянина в Чехії: одна людина загинула, є поранені

Невідомий відкрив вогонь у місті Хршібска на півночі Чехії 19 січня, повідомила місцева поліція.

За даними правоохоронців, одна людина була смертельно поранена, шестеро постраждали. З них троє – поліцейські, їхньому життю нічого не загрожує.

Згодом поліція уточнила, що нападник також загинув.

«Мотив злочину залишається предметом розслідування, але найімовірнішою версією є врегулювання особистого конфлікту», – додали у відомстві.

Правоохоронці зазначають, що в нападника, який не мав дозволу на вогнепальну зброю, виявили три одиниці зброї.

У грудні 2023 року студент Карлового університету в Празі вчинив стрілянину на факультеті мистецтв, вбивши 13 людей, а потім і себе. Ще одна людина померла в лікарні згодом. Це була найбільша масова стрілянина в центральноєвропейській країні і одна з найкривавіших в Європі.



