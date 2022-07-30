Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Українські військові заявляють, що на Донеччині збили російський Су-25

Український військовий сапер оглядає уламки російського бойового літака Су-25, збитого ЗСУ на Київщині, 21 квітня 2022 року

Українські військові в Донецькій області збили російський штурмовик Су-25, повідомила 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.

«Вчора, 29 липня, на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК «Ігла» збили броньований штурмовик окупантів», – йдеться в повідомленні.

Цього і минулого тижня українські Збройні сили вже повідомляли про збиття російських штурмовиків Су-25.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 30 липня Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну втратила 222 своїх літаки. Москва даних про втрати у війні останнім часом не наводить.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG