Українські військові заявляють, що на Донеччині збили російський Су-25

Українські військові в Донецькій області збили російський штурмовик Су-25, повідомила 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.

«Вчора, 29 липня, на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК «Ігла» збили броньований штурмовик окупантів», – йдеться в повідомленні.

Цього і минулого тижня українські Збройні сили вже повідомляли про збиття російських штурмовиків Су-25.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 30 липня Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну втратила 222 своїх літаки. Москва даних про втрати у війні останнім часом не наводить.