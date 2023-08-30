Суд націоналізував майно сенатора РФ на Сумщині: він постачав товари російському ОПК

У Сумській області націоналізували активи російського сенатора, який постачав комплектуючі для російського флоту, повідомляє Служба безпеки України 30 серпня.

За повідомленням, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції по стягнення активів сенатора Ради федерації Росії Сергія Калашникова. Йдеться про статутний капітал компанії «Мотордеталь – Конотоп» на території Сумщини.

«Це підприємство є одним із найбільших заводів у Європі, яке виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів. До повномасштабного вторгнення РФ продукцію українського заводу Калашников постачав до РФ для потреб російського військово-промислового комплексу», – заявляє СБУ.

Зокрема, за даними відомства, комплектуючі виробництва конотопського заводу використовувалися для будівництва російських військових кораблів.

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Також, зазначає СБУ, Калашников як сенатор Ради федерації підтримував визнання Росією незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР», згодом – «приєднання» до Росії тимчасово окупованих регіонів України.

Офіс генерального прокурора додає, що вартість стягнених активів оцінюють у понад 500 мільйонів гривень. Калашников під час роботи депутатом обласної ради Костромської області РФ від партії «Единая Россия» у 2011 році купив українське підприємство в Конотопі через підконтрольну кіпрську компанію. Воно спеціалізується на виробництві гільз для двигунів внутрішнього згоряння.

У 2015 році російський політик «номінально продав українське підприємство своєму бізнес-партнеру, зберігаючи над ним фактичний контроль». У 2020-му він став сенатором Ради федерації, а компанію формально перереєстрував на громадянина Грузії.

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Кримінальне провадження щодо російського політика СБУ веду за статтею про «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)».

Після повномасштабного російського вторгнення Україна почала впроваджувати законодавство про націоналізацію російських об’єктів на своїй території та примусове вилучення російських активів з метою скерування коштів на користь держави та для відновлення країни, яка потерпає від нищення військами РФ.