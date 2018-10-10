Суд у справі Януковича відмовив захисту в поновленні судового слідства

Оболонський районний суд Києва 10 жовтня відмовив адвокату екс-президента Віктора Януковича Олександру Горошинському у задоволенні клопотання про поновлення судового слідства у справі про державну зраду.

Виступаючи в дебатах, Горошинський заявив, що під час Революції гідності силовики захищалися від мітингувальників, які, за його словами, на них нападали, кидали в міліціонерів каміння та пляшки із запалювальною сумішшю. Також Горошинський зазначив, що до справи необхідно долучити нові документи стосовно спецпідрозділу «Беркут» і захоплення адміністративних будівель мітингувальниками в Луцьку.

Крім того, він виступив з клопотанням про допит 72 свідків, однак суд відхилив це клопотання.

Виступи адвокатів Януковича в Оболонському районному суді Києва тривають майже місяць, від 13 вересня. Упродовж кількох поспіль засідань свій рекордний (за словами головуючого у справі судді Владислава Дев’ятка) виступ виголошував адвокат Олександр Байдик, а після того, як він занедужав, слово взяв інший захисник, Олександр Горошинський.

Слідство звинувачує Віктора Януковича в державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни та пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Також на цю тему: Адвокат Януковича продовжує виголошувати багатогодинну промову в суді

16 серпня Оболонський районний суд Києва перейшов до стадії дебатів у цій справі. У цей день прокуратура попросила засудити екс-президента до 15 років тюрми.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі екс-президент переховується за кордоном.