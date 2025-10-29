Суд обирає запобіжний захід колишньому очільнику «Укренерго» Кудрицькому

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід колишньому очільнику «Укренерго» Володимиру Кудрицькому, якого підозроюють у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, до залу суду привели Кудрицького. Також на засідання прийшли низка народних депутатів, зокрема, від фракції «Голос» Інна Совсун та Ярослав Железняк. Обидва заявили, що братимуть Кудрицького на поруки, якщо буде можливість. Також в залі є Анастасія Радіна та Андрій Герус від «Слуги народу».

Напередодні стало відомо про затримання співробітниками ДБР Володимира Кудрицького.

За даними ДБР, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії, на той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго». У бюро стверджують, що за результатами закупівель було укладено два договори на понад 68 млн грн, потім держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які, за даними ДБР, спільники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання.

Колишньому голові правління «Укренерго» повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

Читайте також: Кудрицький заявив, що його звільнення з посади голови «Укренерго» не повʼязане із захистом підстанцій

21 жовтня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшук у Кудрицього. За даними ЗМІ, обшуки відбулися також в «Укренерго» та організаціях, яких можуть бути причетними до незаконної схеми заволодіння коштами під час прокладання електромагістралей.

Згодом Володимир Кудрицький у коментарі Радіо Свобода повідомив, що його статус у кримінальному провадженні – свідок. За його словами, справа стосується подій 2025 року, коли він уже не працював у компанії.

У вересні минулого року більшість членів наглядової ради вирішили достроково припинити повноваження голови «Укренерго» Володимира Кудрицького. Він заявив, що в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації «Укренерго».

Після цього голова наглядової ради «Укренерго» Даніель Доббені та член наглядової ради Педер Андерсен подали заяви про дострокове припинення повноважень і заявили, що «рішення про дострокове звільнення керівника «Укренерго» є політично вмотивованим а, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав».

Раніше українські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки звернувся до голови правління «Укренерго» з вимогою написати заяву про звільнення за власним бажанням через, нібито, поганий захист обʼєктів «Укренерго». Кудрицький написав у своєму фейсбуці, що його звільнення не повʼязане із захистом обʼєктів.