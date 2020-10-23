Суд відмовився визнати протиправним ініційоване Зеленським опитування

Окружний адміністративний суд Києва 23 жовтня відмовився визнати протиправним оголошення президента Володимира Зеленського про проведення всенародного опитування громадської думки 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях.

«Обов’язковою умовою надання правового захисту судом є наявність реального порушення прав особи на момент звернення до суду. Оголошення будь-яким суб’єктом владних повноважень про свої наміри на вчинення будь-яких дій на майбутнє не може бути розцінене судом як дія, яка порушує право позивача. Виходячи з меж заявлених вимог та аналізу положень чинного законодавства суд дійшов висновку, що позов є необґрунтованим та недоведеним достатніми доказами, і відмовив позивачу у його задоволенні», – ідеться в повідомленні на сайті суду.

З позовом щодо незаконності ініційованого Зеленським опитування до суду звернувся житель Івано-Франківщини. 23 жовтня сторони не прибули у судове засідання, і суд розглядав справу у письмовому провадженні.

13 жовтня Зеленський заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали». Він пообіцяв озвучити питання пізніше.

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Згодом в Офісі президента повідомили, що опитування не матиме юридичних наслідків.

Запропоновані питання звучать так: