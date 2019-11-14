Голови апеляційних судів просять ВР переглянути закладені в бюджеті на роботу судів кошти

Голови апеляційних адміністративних, апеляційних господарських та апеляційних загальних судів звернулись з листом до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо перегляду деяких показників проєкту держбюджету на 2020 рік в частині фінансування судів, повідомляє судова влада України.

«Загальний мінімальний дефіцит бюджетних призначень для Державної судової адміністрації України, як головного розпорядника бюджетних коштів, на 2020 рік складає 9 746 022,4 тисяч гривень. Такий стан фінансового забезпечення, на глибоке переконання очільників судів апеляційної інстанції, не сприятиме повноцінному впровадженню реформування судочинства та може призвести до фактичної зупинки роботи судів. Голови апеляційних судів закликали Верховну Раду України невідкладно переглянути визначені в додатку 7 до проекту державного бюджету України на 2020 рік відповідні показники», – йдеться в листі.

Голови апеляційних судів вважають, що запропонований проєкт бюджету-2020 рік «не враховує показники в раніше поданому обґрунтованому бюджетному запиті Державної судової адміністрації».

6 листопада Рада суддів України повідомила, що керівники органів системи правосуддя надіслали листи до президента, прем’єр-міністра і голови Верховної Ради Дмитра щодо фінансування судової влади. Рада суддів вказувала, що в 2020 році у державному бюджеті рівень задоволення потреби граничними обсягами видатків становить 60%, і це найнижчий рівень з 2011 року.

Верховна Рада сьогодні планує розглянути проєкт державного бюджету в другому читанні.