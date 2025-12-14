Доступність посилання

Новини | Суспільство

Голова Сумщини: через російські дрони поранений чоловік, пошкоджений будинок

Ілюстраційне фото. Наслідки російської атаки на Сумщині, грудень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російської атаки на Сумщині, грудень 2025 року

Російські військові продовжують атакувати цивільну інфраструктуру Сумської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 14 грудня.

Зокрема, дрон влучив в автівку в одному з сіл Сумської громади.

«Поранення отримав 62-річний водій. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Уламками також пошкоджене ще одне авто», – заявив Григоров.

Крім того, в Степанівській громаді російський безпілотник поцілив у житловий будинок. За даними обласної влади, люди не постраждали, пошкоджене домогосподарство.

Читайте також: Запоріжжя: кількість поранених через російську атаку зросла до 14

Раніше обласна прокуратура повідомила про загибель велосипедиста на Сумщині через удар дрона.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


