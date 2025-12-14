Голова Сумщини: через російські дрони поранений чоловік, пошкоджений будинок

Російські військові продовжують атакувати цивільну інфраструктуру Сумської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 14 грудня.

Зокрема, дрон влучив в автівку в одному з сіл Сумської громади.

«Поранення отримав 62-річний водій. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Уламками також пошкоджене ще одне авто», – заявив Григоров.

Крім того, в Степанівській громаді російський безпілотник поцілив у житловий будинок. За даними обласної влади, люди не постраждали, пошкоджене домогосподарство.

Раніше обласна прокуратура повідомила про загибель велосипедиста на Сумщині через удар дрона.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



