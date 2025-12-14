Шестеро жителів Херсонщини постраждали через російську агресію протягом дня – прокуратура

Російські війська протягом дня атакували населені пункти Херсонської області артилерією та безпілотниками, повідомляє обласна прокуратура увечері 14 грудня.

Загалом постраждали шестеро цивільних, правоохоронці відкрили досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

«Так, у Херсоні двоє людей постраждали внаслідок скидання вибухівки з дрона та ще двоє – від наслідків артилерійських атак», – йдеться в повідомленні.

Також у Чорнобаївці російські військові спрямували FPV-дрон на цивільний автомобіль, поранивши жінку.





У Білозерці місцевий житель, за даними прокуратури, травмувався, наступивши на касетний снаряд, який здетонував.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



