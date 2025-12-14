Прокуратура: на Сумщині велосипедист загинув через удар російського дрона

Російські військові атакували безпілотником чоловіка, який їхав на велосипеді, у Великописарівській громаді Охтирського району – про це повідомила прокуратура Сумської області 14 грудня.

«62-річний потерпілий отримав несумісні з життям поранення», – заявило відомство.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



