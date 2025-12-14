Поліція: кількість постраждалих унаслідок російської атаки по Запоріжжю зросла до 11

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки дронами по Запоріжжю зросла до 11 людей, повідомила пресслужба місцевої поліції.

«Серед травмованих - дитина, співробітники поліції та ДСНС. На місцях подій продовжують працювати поліцейські та інші відповідні служби», – зазначили правоохоронці.

У відомстві кажуть, що за фактами збройної агресії відкриті кримінальні провадження, правова кваліфікація – ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Вранці 14 грудня сили РФ атакували житловий квартал Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«На місце виїхали надзвичайні служби. Наслідки встановлюються. Атака продовжується. Перебувайте у безпечних місцях», – написав Федоров.

Згодом стало відомо, що російські військові вдарили по магазину, надходила інформація про 7 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.