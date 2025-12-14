Запоріжжя: кількість поранених через російську атаку зросла до 14

У Запоріжжі відомо про 14 поранених внаслідок російської атаки на місто, повідомляє обласна влада та Державна служба з надзвичайних ситуацій увечері 14 грудня.

«До 14 збільшилася кількість постраждалих внаслідок обстрілів Запоріжжя. Серед постраждалих одна дитина, троє співробітників ДСНС та один патрульний поліцейський», – заявляє служба.

ДСНС додає, що аварійно-рятувальні роботи завершені. До них залучали 32 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Раніше було відомо про 11 постраждалих внаслідок російських обстрілів Запоріжжя 14 грудня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



