На Сумщині через удар російських дронів одна людина загинула, двоє – поранені

У прикордонних громадах Сумщини внаслідок російських ударів дронами одна людина загинула, ще двоє – зазнали поранення, повідомив 15 грудня очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Великописарівська громада. 68-річний чоловік їхав на велосипеді, коли у нього поцілив ворожий дрон. Як і напередодні, на жаль, людина загинула. Також до медиків звернувся 72-річний мешканець громади, який учора постраждав від атаки російського дрона. Йому надають необхідну медичну допомогу. Глухівська громада. Сьогодні внаслідок удару ворожого дрона поранення отримав 60-річний чоловік. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу», – написав Григоров у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.