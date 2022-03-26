Голова Сумської ОВА повідомив про «запеклі бої» і висловив «стриманий оптимізм»

На Сумщині тривають «запеклі бої» між російськими військовими й українською армією, ситуація залишається напруженою, але є «стриманий оптимізм», заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Надалі ситуація залишається напруженою. Продовжуються бої. Це Конотопський район, активна фаза боїв проходила за останню добу. Це Охтирський район, Сумський район. У нас деякі громади перебувають під контролем російських окупантів. У цих громадах відбуваються терористичні дії, але наші плани і мої особисті прогнози є стримано-оптимістичними», – сказав Живицький у зверненні, опублікованому в телеграмі рано-вранці 26 березня.

«Ідуть бої, запеклі бої. Але це переможні бої, і я впевнений, що з часом, дуже скоро ми зможемо сказати, що ми звільнили деякі громади Сумської області», – додав він.

Голова ОВА звернувся до керівників громад й інших представників місцевих органів влади з вимогою бути «обережними й акуратними» з тією інформацією, яку вони повідомляють публічно.

«Нам не можна сьогодні в жодному разі зашкодити тим діям і тій роботі, яку ведуть і Збройні сили, і Територіальна оборона, і спецслужби наші... Не повідомляйте інформацію, яка не перевірена, не погоджена з обласною військовою адміністрацією», – наголосив голова ОВА.

Вдень 25 березня голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що тривають бої за звільнення міста Тростянець.

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Масштабна війна Росії проти України триває 31-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.