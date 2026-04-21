Сибіга привітав потенційну заборону на в’їзд до ЄС учасникам війни на боці Росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга позитивно оцінив згадку про можливість заборони російським військовим в’їзду до Європейського Союзу. Раніше про таку пропозицію повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

«Я вітаю чіткий сигнал моєї колеги Каї Каллас щодо готовності ЄС запровадити заборону на в’їзд для російських комбатантів. Це своєчасний і бажаний крок, який покаже кожному росіянину, що, підписуючи контракт на ведення злочинної війни агресії проти України, він також підписує заборону на в’їзд до Європи», – написав Сибіга у своїх соцмережах.

Міністр назвав таку заборону справедливою, адже учасники війни, яка завдає шкоди Європі та європейським державам, не мають права туди подорожувати.

«Я закликаю всі держави-члени ЄС підтримати цей критично важливий захід», – додав він.





Раніше сьогодні, виступаючи після засідання Ради ЄС із закордонних справ, Каллас анонсувала, що на червневому засіданні Європейської ради Єврокомісія представить пропозиції щодо обмеження в’їзду до блоку колишнім російським комбатантам.

У березні президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що разом із лідерами ще сімох європейських країн звернувся до керівництва Європейського Союзу із закликом заборонити в’їзд громадянам Росії, які були учасниками бойових дій.

Естонія 5 березня запровадила довічну заборону на в’їзд до країни для близько 1500 російських військових, які брали участь у війні проти України, і закликає Євросоюз доєднатися. Естонія також просуває ініціативу щодо заборони в’їзду до Шенгенської зони для російських військових, які брали участь у війні проти України. Ідею виклали в дискусійному документі, з яким ознайомилося Радіо Свобода і який наприкінці січня розіслали столицям країн ЄС.

За даними Таллінна, від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року близько 1,5 мільйона громадян Росії взяли участь у бойових діях. Йдеться як про солдатів регулярних збройних сил Росії, так і про підконтрольні формування, зокрема групу «Вагнера». Із них, за оцінками, приблизно 640 тисяч досі безпосередньо залучені до бойових операцій. Це означає, що майже мільйон колишніх бійців потенційно можуть потрапити під обмеження з боку ЄС.

В Україні підтримують таку ініціативу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що, по-перше, це рішення було б на користь довгострокової національної безпеки європейських країн і захисту їхніх громадян від «російських бандитів», по-друге, встановило б ціну за участь у вторгненні в Україну.