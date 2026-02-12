Сину Кадирова після ДТП видалили селезінку, він може стати сліпим на одне око – ЗМІ

Син очільника російського регіону Чечня Адам Кадиров після дорожньо-транспортної пригоди в Грозному провів три тижні в Боткінській лікарні в Москві, де йому видалили селезінку, стверджує «Нова газета Європа» з посиланням на джерела.

Внаслідок травми голови, повідомили журналісти, у 18-річного Кадирова діагностовано тріщину в щелепі. Йому на пів року прописали сувору дієту.

Джерело видання також розповіло, що у сина голови Чечні пошкоджений зоровий нерв і «є небезпека, що він залишиться на одне око сліпим».

Разом з Адамом Кадировим після ДТП до Москви евакуювали трьох його охоронців. За даними співрозмовників видання, у них серйозніші травми. Зокрема, Біслан Каїмов, якого називають найкращим другом сина голови Чечні, отримав тяжку черепно-мозкову травму і, можливо, залишиться паралізованим.

Про те, що в Грозному сталася ДТП, у якій постраждав Адам Кадиров, у січні повідомляли опозиційний телеграм-канал Niyso та проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії». За даними їхніх джерел, машина, за кермом якої перебував 18-річний син голови Чечні, втратила керування на дуже високій швидкості та зіткнулася з огорожею. Автомобілі кортежу, які прямували за машиною Кадирова, врізалися один в одного. Як повідомляли «Кавказ.Реалії», Адама Кадирова доставили літаком на лікування до Москви.

9 лютого Рамзан Кадиров вперше прокоментував інформацію про можливу ДТП за участю його сина. Він назвав ці відомості «вкидом, що звідкись узявся, який став номером один у світових новинах». Наступного дня він опублікував відео з Адамом Кадировим – на ньому син голови Чечні виглядає дуже схудлим.