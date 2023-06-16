На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ «займають панівні висоти» – Сирський

Армія РФ намагається чинити «відчайдушний опір» наступу українських військових на Бахмутському напрямку, повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

За словами генерала, обстановка в смузі відповідальності Східного угруповання військ «залишається напруженою».

Сирський зазначив, що бійці ЗСУ ведуть наступальні дії на окремих напрямках, «займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута».

Військовий також уточнив, що «попри наступ ЗСУ на півдні та втрату території і населених пунктів на цьому напрямку, противник продовжує переміщувати окремі найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок, поєднуючи ці дії з потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової і армійської авіації по позиціях українських військ».

Також, за інформацією Сирського, армія РФ «стабільно втрачає техніку під Бахмутом».

Ввечері 12 червня в Міністерстві оборони України повідомили результати просування українських військ на Бахмутському напрямку за тиждень. «За минулий тиждень на Бахмутському напрямку просування військ: лівий фланг – 1,5 км, правий фланг – 3,5 км», – написала написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.

За її словами, війська звільнили 16 квадратних кілометрів української території.

Перед цим речник Східного угруповання військ Збройних сил Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському напрямку бійці ЗСУ продовжують контратакувати «там, де є можливості». За його словами, українські війська «на флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога».

У червні Збройні сили України звільнили на Донеччині села Макарівка, Нескучне, Благодатне та Сторожове, а в Запорізькій області – села Новодарівка, Левадне та Лобкове.