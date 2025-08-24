У День Незалежності на фронті було майже 130 боїв, 17 з них досі тривають – Генштаб ЗСУ

На фронті від початку цієї доби відбулося 128 бойових зіткнень, 17 з них досі тривають, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де від початку доби противник 38 разів намагався прорвати українську оборону в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення.



На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 21 російський штурм поблизу шести населених пунктів. Ще шість бойових зіткнень тривають.

Також інтенсивні бої відбуваються на Лиманському напрямку, де з початку доби російські загарбники атакували 15 разів. Досі не вщухають шість бойових зіткнень.

Російські війська також продовжують Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому напрямках. Три бої досі продовжуються.



На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій противника не зафіксовано.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.



