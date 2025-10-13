Генштаб ЗСУ: на фронті з початку доби відбулося 166 боїв, майже 100 з них – на трьох напрямках

На фронті з початку доби відбулося 166 бойових зіткнень, 95 з них – на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках повідомляє Генеральний штабу ЗСУ.



Найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де загарбники здійснили 52 спроби потіснити українські підрозділи біля населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки.



За даними штабу, на Костянтинівському напрямку російські загарбники сьогодні 21 раз штурмували позиції українських захисників, а на Олександрівському напрямку 23 рази намагалися прорватися поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка.

Сили РФ продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.



На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Барвінівці та Залізничному.

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському (тепер Олександрівському) напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.







