На Таврійському напрямку ЗСУ продовжують просуватися вперед – Тарнавський

На Таврійському напрямку армія РФ за добу втратила вбитими і пораненими майже три роти, розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

«На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують просування вперед. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1389 вогневих завдань», – йдеться у повідомленні.

За його словами, «знищено 34 одиниці військової техніки противника – зокрема вертоліт Ка-52, 4 танки, 3 ББМ, 2 гармати Д-30, БМ-21 «Град», 2 БПЛА Supercam, БПЛА Zala, гармата 2А36 «Гіацинт-Б», зенітний ракетний комплекс «Стріла-10», 2 гаубиці «Мста-Б» та автомобільна техніка».

«Також було знищено 12 складів боєприпасів ворога», – зазначив Тарнавський.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про частковий успіх українських військових біля Бахмута та просування на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Водночас російські війська наступають на Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках.