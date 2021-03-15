Кубок Біллі Джин Кінг: Україна гратиме матч проти Японії вдома

Матч жіночої тенісної збірної України проти команди Японії у рамках Кубку Біллі Джин Кінг зіграють в Чорноморську, Одеської області. Про це 15 березня повідомила Федерація тенісу України.

Минулого року жеребкування визначило Японію, як сторону, яка прийматиме першу зустріч команд.

«Спочатку наш матч з 2020 року перенесли на 2021-й. Коли українська команда вже почала готуватися до не дуже зручної поїздки (тиждень 12 квітня найкращим чином вписується в європейську ґрунтову серію, і аж ніяк не в азійську, яку, насправді, цього сезону взагалі фактично скасували), стало відомо, що Японія напередодні Олімпійських ігор майже повністю закрила свої кордони для іноземців. Під заборону потрапили й спортсмени, чого раніше не було», – повідомили у ФТУ.

Після цього ФТУ запропонувала провести матч в Україні, і після переговорів сторонам вдалося узгодити цей варіант.

Матч має відбутися 16-17 квітня.

Кубок Біллі Джин Кінг (до 2020 року – Кубок федерації (FedCup)) – найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі. Проводяться Міжнародною федерацією тенісу. Аналог чоловічого Кубку Девіса.