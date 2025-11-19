Доступність посилання

ДСНС: у Тернополі кількість загиблих зросла до 19 людей

Наслідки російської атаки на Тернопіль, 19листопада 2025 року
Наслідки російської атаки на Тернопіль, 19листопада 2025 року

Унаслідок російського удару по Тернополю загинули 19 людей, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, 66 людей постраждали, серед них є 16 дітей, рятувальники врятували 45 осіб.

Ліквідація наслідків триває.

Раніше було відомо про 16 загиблих та 64 поранених.

У Тернополі є влучання в житлові будинки. Рятувальники розбирають завали, під якими ще можуть бути люди. У місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.

Читайте також: Влада закликала жителів Тернополя не виходити з дому – вміст шкідливих речовин в повітрі перевищений в 6 разів

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару РФ – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

