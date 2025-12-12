Доступність посилання

На Тернопільщині зафіксували землетрус

У центрі уточнили, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до відчутних (фото ілюстративне)
На Тернопільщині ввечері 11 грудня зафіксували землетрус, повідомив Головний центр спеціального контролю.

«11 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Тернопільській області, Чортківського району, Мельнице-Подільської ТГ магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера), на глибині три кілометри», – йдеться в повідомленні.

У центрі уточнили, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до відчутних (не призводить до руйнувань, але достатній, щоб бути поміченим людьми).

