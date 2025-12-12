На Тернопільщині зафіксували землетрус

На Тернопільщині ввечері 11 грудня зафіксували землетрус, повідомив Головний центр спеціального контролю.

«11 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Тернопільській області, Чортківського району, Мельнице-Подільської ТГ магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера), на глибині три кілометри», – йдеться в повідомленні.

У центрі уточнили, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до відчутних (не призводить до руйнувань, але достатній, щоб бути поміченим людьми).