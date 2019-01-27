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28 Січень 2019, Київ 00:02
Новини | Міжнародні

Автомобілі Tesla відлякуватимуть крадіїв музикою Баха

Автомобілі Tesla будуть сигналізувати про спробу викрадення музикою Баха

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Автомобілі Tesla будуть при спробі пограбування вмикати твір Йоганна Себастьяна Баха «Токката і фуга ре мінор». Це передбачено новою системою безпеки електромобіля, повідомив засновник Tesla Ілон Маск.

«Режим Tesla Sentry Mode гратиме твір Баха «Токката і фуга ре мінор» під час пограбування», – написав Макс у Twitter.

«А іноді ця композиція Баха лунатиме в метал-обробці», – додав засновник Tesla.

Tesla – американська автомобільна компанія, заснована Ілоном Маском. Орієнтована на розробку, виготовлення та продаж електромобілів та компонентів до них. Головний виробничий об’єкт — завод Tesla. Компанія названа на честь всесвітньо відомого електротехніка й фізика Ніколи Тесли.

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