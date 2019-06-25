Тейлор прокоментував рішення ПАРЄ щодо повернення російської делегації

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор висловився щодо рішення ПАРЄ на підтримку доповіді, що дає можливість зняти обмеження з російської делегації.

«Як ви знаєте, США не є членом Ради Європи. Але ви також знаєте, ми маємо позицію щодо повернення Росії до ПАРЄ і ми її чітко озвучували. На нас справили враження зусилля української делегації заблокувати це повернення. Наш погляд, що так, вони повертаються, але Росія не має відряджати, а Рада Європи не має приймати жодних делегатів, які є під санкціями ЄС або США», – зазначив дипломат на брифінгу у Києві.

У ніч на 25 червня ПАРЄ підтримала доповідь Петри де Суттер, яка змінює правила асамблеї й ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, утрималися 10.

Повноваження російської делегації були оскаржені. Голосування щодо цього має відбутися 26 червня.

Російська делегація не брала участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стає «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації. Про це йдеться у відкритому зверненні правозахисних організацій до комітету ПАРЄ із питань процедури, імунітетів та інституційних справ, а також до національних делегацій країн-учасниць Ради Європи.

Звернення підтримали 12 українських правозахисних організацій, серед яких «Центр громадянських свобод», «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля», «Крим SOS», «Кримська правозахисна група», «Медійна ініціатива за права людини».

Натомість російські правозахисники, також присутні на сесії у Страсбургу, наполягали на тому, що відхилення доповіді де Суттер сприятиме міжнародній ізоляції Росії, а у випадку виконання погроз російських дипломатів вийти з Ради Європи і з-під юрисдикції ЄСПЛ, це становитиме загрозу для прав людини у цій країні.