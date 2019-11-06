Журналіст «Схем» у Раді повідомив про загрози в «п’ятирічку Зеленського»

Журналіст програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») Михайло Ткач 6 листопада на парламентських слуханнях «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення» повідомив про загрози, які виникають перед працівниками ЗМІ за нової влади.

«Якщо президент Зеленський може захищати поведінку своєї прессекретарки тільки тому, що вона формує для нього комфортний простір, тоді чому десь у селі друзі голови сільради не можуть поводитися, як Юлія Мендель. Якщо персональні дані водіїв, відданих справі людей, які разом зі мною знімають матеріали, які більшість із вас, напевне, бачили, можна публікувати, а відповідні органи не реагують за фактом цієї публікації, – чи не головний це доказ того, що цей діяч і досі має вплив? І це тут, у Києві… Як тоді залякують журналістів у регіонах?» – запитав Ткач з трибуни Верховної Ради.

«Багато з тих, хто в п’ятирічку Зеленського протидіятимуть журналістам, останні п’ять років чекали за кордоном або в країні і «вболівали за журналістів». Вони раділи щоразу, коли виходили матеріали про Порошенка, Грановського, Кононенка, а зараз, коли вони прийшли до влади і отримали вплив, вони не розуміють, звідки увага до них та їхньої діяльності. За президентства Порошенка владою багато ресурсів було витрачено, щоб створювати атмосферу ненависті та зневаги до журналістів – просто за професійну діяльність. Я не знаю, який зараз план у президента Зеленського, чи буде він особисто ініціювати боротьбу проти журналістів, які критикують його владу і тим самим знижують його рейтинги, чи буде він просто мовчки спостерігати, як проти журналістів будуть боротися інші люди з його мовчазної згоди», – сказав журналіст програми «Схеми».

Михайло Ткач також додав, що в Україні «дуже жорстке законодавство в частині захисту журналістів», та в більш розвинених країнах «це законодавство м’якше, але воно діє». «Ті, хто мають намір перешкоджати журналістській діяльності, не мають перед очима вироків за перешкоджання журналістській діяльності», – відзначив журналіст.

Слухання про безпеку діяльності журналістів в Україні відбуваються вперше за понад два роки. З парламентської трибуни виступили звільнений з незаконного ув’язнення в Росії журналіст інформагенції «Укрінформ» Роман Сущенко, міністр культури Володимир Бородянський, інші представники медіаорганізацій та журналісти провідних каналів.

«Схеми: корупція в деталях» – це програма журналістських розслідувань, що викриває високопосадову корупцію. Є спільним проєктом Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший», виходить в ефір щочетверга о 21:45 на «UA:Перший».