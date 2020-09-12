Невідомі пробрались вночі на горище над квартирою Ткача, опечатане в рамках справи про ймовірне прослуховування журналіста – «Схеми»



Журналіст програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» Михайло Ткач у ніч на 12 вересня повідомив, що близько третьої ночі почув шум на горищі над його квартирою, опечатаному в рамках кримінальної справи про ймовірне прослуховування його помешкання. Про це він написав на сторінці у мережі Facebook. Поліція, яка прибула на виклик констатувала, що «пломби» на виході на горище були зірвані, повідомляють журналісти програми «Схеми» з місця подій.

«Близько другої ночі я повернувся з роботи. Коли стояв на кухні біля вікна почув в себе над головою шум на горищі. Вийшов на двір аби контролювати виходи з чотирьох під‘їздів, які ведуть на горище», – написав він.

На місце за викликом журналіста прибула оперативно-слідча група, яка під час перевірки горища, виходи до якого було опечатано в рамках кримінального провадження, виявила, що в одному з під’їздів пломби було зірвано. На місце також приїхала слідча, яка розслідує кримінальне провадження за статтею «порушення недоторканності приватного життя».

Поліцейські провели огляд горища. Після цього вони знову опечатали скотчем той вихід, де попередні пломби було зірвано.

На місці подій перебували адвокат Анатолій Попов та частина редакції програми «Схеми».

«Факт зриву пломб очевидний. Михайло викликав поліцію, бо почув шум, нехарактерний для нічного часу. Очевидно, хтось проник на горище. Судячи з усього, невідомий швидко покинув це горище, тому що під час подальшого огляду місця з працівниками поліції ми нікого там не побачили. Ми пов’язуємо це все з подіями, які лягли в основу кримінального провадження за фактом проникнення в житло Михайла, і використання негласних засобів зйому інформації», – зазначив адвокат журналіста Анатолій Попов.



Також він додав: «Експерт візуально оглянула місце події і «на око» визначила, що слідів вона ніяких не бачить. Чи цього достатньо щоб встановити чи там хтось був – мабуть, все-таки, ні. Треба було ретельніше це оглядати. Це в обов’язковому порядку буде додано до матеріалів існуючого кримінального провадження. Але ми маємо проблему в тому, що нас немає ніякого нормального розслідування, тому що навіть горище не було оглянуте належно, це можна було зробити ще 8 серпня».

У ніч на 8 серпня журналіст «Схем» Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою негласного стеження (тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде до спільного горища, до якого є доступ із різних під’їздів). Напередодні журналіст отримував сигнали від своїх джерел про можливе стеження.

Поліція розпочала два кримінальні провадження через ситуацію з Михайлом Ткачем (за статтями про порушення недоторканності приватного життя і про незаконний обіг та використання прихованих записувальних пристроїв).

11 серпня програми Ткач подав скаргу на бездіяльність слідчих Національної поліції України, які не провели перевірку місця подій спеціальним обладнанням для виявлення прослуховувального обладнання і слідів його встановлення чи зняття, а під час огляду приміщення користувались лише «підручними засобами».

31 серпня захист журналіста-розслідувача програми «Схеми» Михайла Ткача подав клопотання до прокуратури з проханням передати кримінальне провадження про ймовірне прослуховування або спроби його встановити в помешканні журналіста до Служби безпеки України.

Опитані Радіо Свобода вузькоспеціалізовані фахівці і відомі криміналісти-правники зійшлись на думці, що отвір у стелі квартири журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача і виявлені пізніше поліцією отвори на горищі, ймовірно, свідчать про спроби встановити прихований пристрій негласного стеження. Думки опитаних експертів розійшлись хіба що в тому, чи записувальний пристрій вже встигли прибрати, чи його ще не встигли встановити; чи мова йде про відеоспостереження, чи аудіопрослуховування; і про те, хто може за цим стояти.

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інциденти, які могли сприяти створенню загрозливого середовища для журналістів в Україні.

17 серпня головна редакторка Київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова зустрілася з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та керівництвом Національної поліції через підпал автомобіля водія програми журналістських розслідувань «Схеми» Бориса Мазура та через можливе прослуховування журналіста програми Михайла Ткача.

Після цієї зустрічі заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало на своїй сторінці у мережі Facebook відзначив, що розслідування справ щодо журналістів буде максимально об’єктивним та відкритим для суспільства. «Виконавці і, головне, замовники мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Слідство триває», – йдеться у повідомленні. Також він підкреслив, що будь-які форми тиску на засоби масової інформації є неприпустимими.

Журналісти низки видань і представники руху «Медіа за усвідомлений вибір» 8 серпня оприлюднили відкриту заяву, в якій відзначили, що «схвильовані втручанням у роботу свого колеги журналіста-розслідувача програми «Схеми: корупція в деталях» Михайла Ткача», і виступили з вимогою розслідувати ймовірне прослуховування його оселі.