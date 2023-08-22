Помер Тото Кутуньйо

Італійський популярний співак Тото Кутуньйо помер у віці 80 років. Про це з посиланням на менеджера співака Даніло Манкузо повідомила агенція ANSA.

За словами Манкузо, «після тривалої хвороби співаку стало гірше впродовж останні місяці».

Тото Кутуньйо помер близько 16:00 (це 17:00 за Києвом) у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані, куди він був госпіталізований.

Повне імʼя співака – Сальваторе Кутуньйо. Успіх прийшов до нього в середині 1970-х років, коли його пісні став виконувати французький естрадний співак Джо Дассен. Кутуньйо належать такі хіти, як Et si tu n'existais pas, Salut та L'Été indien. Також пісні Кутуньйо виконували й інші зірки – Адріано Челентано, Мірей Матьє, Даліда.

1980 року Кутуньйо переміг на конкурсі в Сан-Ремо, а в наступні роки неодноразово посідав там призові місця. Конкурс у Сан-Ремо транслювався на телебаченні та радіо в СРСР, і Кутуньйо здобув велику популярність у радянських слухачів 1980-х років. Його хіти L'italianо та Serenata були добре відомі.