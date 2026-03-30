Трамп заявив, що Лукашенко може відвідати наступне засідання Ради миру

Президент США Дональд Трамп подякував Олександрові Лукашенку за звільнення політв’язнів у Білорусі й зазначив, що білоруський авторитарний лідер може відвідати наступне засідання Ради миру.

У дописі в своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що цього місяця після переговорів його спеціального посланця Джона Коула з Лукашенком вдалося звільнити ще 250 білоруських політв’язнів.

«Це доводить загальну кількість в’язнів, яких президент Лукашенко люб’язно звільнив від минулого травня, до понад 500. Я хотів би висловити щиру вдячність президенту за це і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним на наступному засіданні Ради миру», – написав Дональд Трамп.

Раніше Трамп запросив Лукашенка взяти участь у першому засіданні Ради миру, яке відбулося 19 лютого у Вашингтоні. Але тоді, за словами Наталії Ейсмонт, речниці Лукашенка, він відмовився через свій уже складений робочий графік і «можливі логістичні труднощі, які можуть виникнути через незаконні санкції, насамперед з боку Європейського Союзу».

На першу зустріч лідерів Ради миру мав поїхати міністр закордонних справ Максим Риженков, але не отримав візу.

27 березня Наталія Ейсмонт повідомила, що Лукашенко може взяти участь у наступному засіданні Ради миру, нещодавно створеної за ініціативою президента США Дональда Трампа.

«Якщо зустріч відбудеться цього року, і якщо вона буде прийнятною для білоруської сторони, ми обов’язково відвідаємо цей саміт», – сказала вона.

Ініційована Трампом Рада миру спочатку замислювалася як орган для управління Сектором Гази після війни, але згодом стало зрозуміло, що президент США бачить його новим міжнародним органом зі значно ширшими повноваженнями.

22 січня на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі Трамп підписав статут Ради миру. Його головою став він сам, а за довічне членство у Раді країнам пропонується внести по одному мільярду доларів. На церемонії підписання разом із Трампом були лідери інших держав, які увійшли до Ради, переважно країн Близького Сходу і Південної Америки, а також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільгам Алієв.