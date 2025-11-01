Трамп пригрозив Нігерії можливим вторгненням і наказав Пентагону готуватися

Президент США Дональд Трамп у дописі на платформі Truth Social заявив, що Сполучені Штати «можуть вдатися до військового втручання в Нігерію» у разі, якщо чинна влада й надалі допускатиме напади на християн.

За словами Трампа, у відповідь на продовження вбивств, американська допомога буде негайно призупинена, а також розглядаються «інші можливі заходи». Він не відкидає варіант застосування силового тиску: Трамп допустив, що «США можуть відкрити військову операцію з метою ліквідації ісламських бойовиків», які, за його оцінкою, «здійснюють злочини проти вірян».

Глава Білого дому заявив, що дав Міноборони вказівку підготуватися до потенційних дій, та закликав нігерійське керівництво «діяти невідкладно». Він також схарактеризував можливу операцію як «швидку й жорстку», водночас додавши, що вона має бути «солодкою» у відповідь на насильство проти християн.

Християни в Нігерії стикаються з переслідуваннями. За даними Європарламенту, у період з 2019 по 2023 роки майже 17 тисяч християн було вбито в «цілеспрямованих нападах», а в 2025 році – понад 7 тисяч втратили життя за перші сім місяців.



