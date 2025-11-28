Доступність посилання

Трамп заявив, що всі документи, підписані автопером за Байдена, були «скасовані»

Трамп пояснив це рішення тим, що «люди, які керували авторучкою, робили це незаконно»
Президент США Дональд Трамп заявив, що всі документи, підписані авторучкою (автоперо) за часів Джо Байдена, були «скасовані».

«Будь-який документ, підписаний Сонним Джо Байденом за допомогою авторучки, а це приблизно 92% з них, цим припиняється і не має подальшої сили чи дії. Авторучку не дозволяється використовувати, якщо президент США не надав спеціального схвалення», – написав він у соціальних мережах.

«Я цим скасовую всі виконавчі укази та все інше, що не було безпосередньо підписано Шахраєм Джо Байденом, тому що люди, які керували авторучкою, робили це незаконно», – додав Трамп.

Міністерство юстиції у 2005 році заявило, що президенту не потрібно підписувати законопроєкт від руки, і він може доручити посадовцю «прикріпити підпис президента до такого законопроєкту, наприклад, авторучкою».

У 2011 році газета The New York Times повідомила, що Барак Обама став першим президентом, який підписав законопроект авторучкою, перебуваючи в Європі. Паперові версії досі іноді надсилають президенту літаком для підписання.

В останні дні свого перебування на посаді Байден помилував низку людей, зокрема власного сина Байдена, законодавців, які розслідували справу Трампа, військового генерала, який критикував Трампа, та провідного експерта з питань Covid.

