Трамп заявив, що всі документи, підписані автопером за Байдена, були «скасовані»

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі документи, підписані авторучкою (автоперо) за часів Джо Байдена, були «скасовані».

«Будь-який документ, підписаний Сонним Джо Байденом за допомогою авторучки, а це приблизно 92% з них, цим припиняється і не має подальшої сили чи дії. Авторучку не дозволяється використовувати, якщо президент США не надав спеціального схвалення», – написав він у соціальних мережах.

«Я цим скасовую всі виконавчі укази та все інше, що не було безпосередньо підписано Шахраєм Джо Байденом, тому що люди, які керували авторучкою, робили це незаконно», – додав Трамп.



Міністерство юстиції у 2005 році заявило, що президенту не потрібно підписувати законопроєкт від руки, і він може доручити посадовцю «прикріпити підпис президента до такого законопроєкту, наприклад, авторучкою».

У 2011 році газета The New York Times повідомила, що Барак Обама став першим президентом, який підписав законопроект авторучкою, перебуваючи в Європі. Паперові версії досі іноді надсилають президенту літаком для підписання.

В останні дні свого перебування на посаді Байден помилував низку людей, зокрема власного сина Байдена, законодавців, які розслідували справу Трампа, військового генерала, який критикував Трампа, та провідного експерта з питань Covid.