Зеленський та Трамп розпочали зустріч у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп розпочали зустріч у Нью-Йорку на полях засідання Генеральної асамблеї ООН.
Зустріч розпочалася близько 20:30 (за київським часом). Політики виступили з короткими заявами і поспілкувалися з журналістами.
Радіо Свобода у спецетері програми «Свобода Live» аналізує цю зустріч.
Востаннє президенти України та США мали зустріч 18 серпня. Тоді вони та деякі європейські лідери зустрілися у Білому домі після саміту Трампа з Путіним на Алясці.
