Зеленський та Трамп розпочали зустріч у Нью-Йорку

Зустріч розпочалася близько 20:30 за київським часом. Фото архівне
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп розпочали зустріч у Нью-Йорку на полях засідання Генеральної асамблеї ООН.

Зустріч розпочалася близько 20:30 (за київським часом). Політики виступили з короткими заявами і поспілкувалися з журналістами.

Радіо Свобода у спецетері програми «Свобода Live» аналізує цю зустріч.

Востаннє президенти України та США мали зустріч 18 серпня. Тоді вони та деякі європейські лідери зустрілися у Білому домі після саміту Трампа з Путіним на Алясці.

