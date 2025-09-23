Зеленський та Трамп розпочали зустріч у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп розпочали зустріч у Нью-Йорку на полях засідання Генеральної асамблеї ООН.

Зустріч розпочалася близько 20:30 (за київським часом). Політики виступили з короткими заявами і поспілкувалися з журналістами.

Радіо Свобода у спецетері програми «Свобода Live» аналізує цю зустріч.

Востаннє президенти України та США мали зустріч 18 серпня. Тоді вони та деякі європейські лідери зустрілися у Білому домі після саміту Трампа з Путіним на Алясці.