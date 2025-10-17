У Білому домі завершилася зустріч Зеленського та Трампа

У Білому домі завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Як очікується, після зустрічі Зеленський має поспілкуватися з журналістами.

Зустріч Трампа та Зеленського тривала понад дві години. За даними медіа, українська делегація привезла до Білого дому карти, на яких вказані «больові точки» російської оборонки та воєнної економіки.

Читайте також: «Томагавки» у центрі уваги зустрічі Трамп-Зеленський

Раніше Трамп підтвердив, що можливе постачання ракет «Томагавк» Україні обговорюватиметься на зустрічі. Однак він не сказав, чи ухвалив рішення щодо цього.

«Ми самі потребуємо «Томагавків», але нам також потрібно закінчити цю війну...Ми думаємо, що краще закінчити цю війну без «Томагавків», я думаю ми близько до цього», – сказав президент США.

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Читайте також: Попередні перетини «червоних ліній» не призвели до ескалації – ISW про ймовірне надання Україні «Томагавків»

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.