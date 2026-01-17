Трамп погрожує митами країнам, які виступають проти контролю США над Гренландією

Президент США Дональд Трамп заявив 16 січня, що розглядає можливість запровадження нових мит щодо країн, які виступають проти американського контролю над Гренландією.

«Я можу запровадити мита для країн, які не погодяться з Гренландією (тобто намаганнями США здобути контроль над островом – ред.), тому що Гренландія потрібна нам для національної безпеки. Тож я можу це зробити», – передає слова Трампа телеканал CNN.

Таку заяву він зробив під час заходу в Білому домі, присвяченому охороні здоров’я в сільській місцевості. Як зазначає CNN, Трамп говорив про використання мит для примусу інших країн до співпраці в рамках плану зниження цін на ліки в США. Американський президент також назвав себе «королем мит».

16 січня делегація США прибула до Копенгагена, щоб зустрітися лідерами Данії та Гренландії для обговорення співпраці.

14 січня Данія заявила про збільшення військової присутності на острові. Повідомлення про це сформульовані так, що їх можна трактувати як крок назустріч США щодо укріплення обороноздатності. У повідомленні міністерства оборони Данії йдеться про те, що військові кількох країн-союзників по НАТО візьмуть найближчим часом участь у місії з підготовки планів розширення військової співпраці в регіоні.

Деякі країни НАТО вже оголосили про надсилання до Гренландії своїх військових для участі в цій місії або в майбутніх навчаннях у Гренландії. Не йдеться про бойові частини, і загальна кількість іноземних військовослужбовців становить одиниці або десятки.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання здобути контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджував, що Гренландія є життєво важливою для американських військових, і що Данія не зробила достатньо для її захисту.