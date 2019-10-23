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23 Жовтень 2019, Київ 20:33
Новини | Міжнародні

Трамп розпорядився зняти санкції з Туреччини у відповідь на «стале» перемир’я в Сирії

«Вранці уряд Туреччини повідомив моїй адміністрації, що вони припиняють бої і наступ у Сирії і роблять перемир’я сталим», – сказав Трамп 23 жовтня

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Президент США Дональд Трамп заявляє, що доручив Міністерству фінансів зняти запроваджені раніше санкції з Туреччини у відповідь на заяви Анкари про «стале» перемир’я на півночі Сирії.

«Вранці уряд Туреччини повідомив моїй адміністрації, що вони припиняють бої і наступ у Сирії і роблять перемир’я сталим», – сказав Трамп 23 жовтня.

15 жовтня США оголосили, що припиняють переговори щодо торговельної угоди із Туреччиною і запроваджують санкції проти чільних турецьких урядовців через вторгнення Туреччини у північну Сирію.

Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила, що запровадила санкції, щоб стримати вторгнення Туреччини у північну Сирію, яке розпочалося після відведення звідти американських військових. США закликали Туреччину припинити бойові дії.

Туреччина. Сирія. Курдистан. Коротко про конфлікт на Близькому Сході
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Туреччина. Сирія. Курдистан. Коротко про конфлікт на Близькому Сході

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