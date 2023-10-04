Ще три кораблі виходять із українських портів новим коридором – речник ВМС

Ситуація в Чорному та Азовському морях залишається складною, але контрольованою. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук на брифінгу 4 жовтня.

«На жаль, зараз маємо до п’яти ворожих кораблів у Чорному морі. Знову посилено охорону так званого Кримського мосту, там зараз чотири кораблі, п’ять катерів», – сказав він.

Крім того, продовжує роботу тимчасовий коридор, організований українськими військовими для виходу суден з портів України.

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«Станом на зараз у нас на вихід ідуть три судна з наших українських портів. Загалом на вхід новим коридором маємо – 12, на вихід – 10. І треба додати ці три, які наразі виходять», – зазначив речник ВМС.

Плетенчук додав, що безпеку цих кораблів забезпечують сили ЗСУ до їх виходу в територіальні води країн НАТО.

Речник ВМС 26 вересня повідомляв про сім успішних випадків виходу українських суден із портів Одещини після відмови Росії від Чорноморської зернової угоди.

Загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.