В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: у ЗСУ кажуть про загрозу балістики (відбій)

Вдень 31 січня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт літака МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет «Кинджал», йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

«Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», – кажуть у Повітряних силах ЗСУ.

Також військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

О 16.40 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій повітряної тривоги.

Уночі 31 січня російські військові атакували Україну 20 ударними безпілотниками, 14 із яких вдалося збити в Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Харківській областях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У повідомленні Повітряних сил ідеться, що сили РФ атакували «шахедами» з напрямків Приморсько-Ахтарська і Курська в Росії, мису Чауда в окупованому Криму, а також трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та російської Воронезької області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.