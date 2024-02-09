В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт в Росії носія «Кинджалів»

В усіх регіонах України оголосили повітряну тривогу через зліт в Росії літака МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет «Кинджал».

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російський винищувач злетів з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.

Перед цим ЗСУ попереджали про маневри російських бомбардувальників Ту-95.

«Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Ймовірні пуски крилатих ракет», – повідомили у телеграмі українські військові.

Масованої ракетної атаки РФ 7 лютого зазнали шість регіонів України. За даними місцевої влади, внаслідок удару РФ загинули 5 людей, понад 40 постраждали.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль атак території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет та 15 «шахедів».

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.