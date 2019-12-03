СБУ оголосила в розшук Цемаха

Служба безпеки України оголосила в розшук фігуранта справи про збиття малайзійського «Боїнга» на Донбасі у 2014 році. Цемах є у списку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з цими даними, Цемаха підозрюють в участі в терористичній групі і здійсненні терористичного акту, що призвів до загибелі людей. Його розшукують як особу, що переховується від органів досудового розслідування.

Зазначається, що запобіжний захід до Цемаха не застосовували.

7 вересня Україна передала Росії Володимира Цемаха в межах обміну утримуваними особами. Цемах – колишній «командир протиповітряної оборони» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого в липні 2014 року був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17.

Дочка Володимира Цемаха Марія Левченко-Цемах заявила у коментарі проєктові Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время», що вони з батьком повернулися з Росії на територію Донбасу, підконтрольну російським гібридним силам і бойовикам угруповання «ДНР».

Рейс МН17 «Малайзійських авіаліній» прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер був збитий 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.