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На Львівщині передали до суду справу щодо колишніх співробітників Самбірської ТЦК – прокуратура

У прокуратурі зазначили, що наразі підозрювані перебувають під нічним домашнім арештом
У прокуратурі зазначили, що наразі підозрювані перебувають під нічним домашнім арештом

Львівська спеціалізована прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх військовослужбовців Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Одного з них правоохоронці підозрюють у незаконному позбавленні волі людини та катуванні, а іншого – у бездіяльності військової влади.

«Слідство встановило, що обвинувачені у вересні 2023 року упродовж кількох днів незаконно утримували чотирьох військовозобов’язаних, яких намагались змусити пройти військово-лікарську комісію та мобілізуватись до Збройних сил України. Вони зачинили чоловіків у кімнаті, погрожували, залякували і били. Встановлено, що цих чоловіків напередодні затримали прикордонники за спробу нелегально перетнути кордон із Польщею», – повідомила прокуратура.

У вересні минулого року в Офісі генпрокурора повідомили, що підозру отримали заступник начальника першого відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і старший солдат «за фактом незаконного позбавлення волі людини та катування». Тоді повідомляли про одного потерпілого. Тоді підозрювані перебували під нічним домашнім арештом.

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19 вересня 2023 року стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом знущань у приміщенні військкомату у Самборі Львівської області. Перед тим у соцмережах з’явилося відео, на якому люди у військовій формі погрожують чоловіку в цивільному і застосовують до нього силу.

У жовтні Державне бюро розслідувань повідомило про розслідування 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування і військово-лікарських комісій.

У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів. Цьому передувала «всеохопна перевірка», яка виявила багато зловживань.

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