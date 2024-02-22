На Львівщині передали до суду справу щодо колишніх співробітників Самбірської ТЦК – прокуратура

Львівська спеціалізована прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх військовослужбовців Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Одного з них правоохоронці підозрюють у незаконному позбавленні волі людини та катуванні, а іншого – у бездіяльності військової влади.

«Слідство встановило, що обвинувачені у вересні 2023 року упродовж кількох днів незаконно утримували чотирьох військовозобов’язаних, яких намагались змусити пройти військово-лікарську комісію та мобілізуватись до Збройних сил України. Вони зачинили чоловіків у кімнаті, погрожували, залякували і били. Встановлено, що цих чоловіків напередодні затримали прикордонники за спробу нелегально перетнути кордон із Польщею», – повідомила прокуратура.

У вересні минулого року в Офісі генпрокурора повідомили, що підозру отримали заступник начальника першого відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і старший солдат «за фактом незаконного позбавлення волі людини та катування». Тоді повідомляли про одного потерпілого. Тоді підозрювані перебували під нічним домашнім арештом.

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19 вересня 2023 року стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом знущань у приміщенні військкомату у Самборі Львівської області. Перед тим у соцмережах з’явилося відео, на якому люди у військовій формі погрожують чоловіку в цивільному і застосовують до нього силу.

У жовтні Державне бюро розслідувань повідомило про розслідування 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування і військово-лікарських комісій.

У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів. Цьому передувала «всеохопна перевірка», яка виявила багато зловживань.