Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

На півдні Бразилії внаслідок потужного циклону загинуло понад 10 людей

У бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул внаслідок тропічного циклону загинули щонайменше 11 людей

У бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул внаслідок тропічного циклону загинули щонайменше 11 людей, повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

«Шторм спричинив зливи, і зараз у затоплених районах ведуться пошуки за допомогою гелікоптерів. Ще 20 осіб зникли безвісти», – йдеться в заяві місцевого уряду.

Найбільше постраждало від циклону місто Караа з населенням понад 8 тисяч осіб.

«Ситуація в Караа нас глибоко турбує. Дуже важливо, щоб ми визначили основні постраждалі райони і людей, які потребують підтримки», – сказав губернатор Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте.

До Оману наближається тропічний шторм, є жертви, зупинені рейси літаків – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

До Оману наближається тропічний шторм, є жертви, зупинені рейси літаків – фотогалерея

У неділю, 3 жовтня, до Оману почав наближаться тропічний циклон «Шахін». Вже є жертви. Загинули щонайменше троє людей. Уряд країни закликав жителів покинути прибережні райони. Також скасовані рейси літаків до столиці Маскат і звідти.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG