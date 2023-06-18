На півдні Бразилії внаслідок потужного циклону загинуло понад 10 людей

У бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул внаслідок тропічного циклону загинули щонайменше 11 людей, повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

«Шторм спричинив зливи, і зараз у затоплених районах ведуться пошуки за допомогою гелікоптерів. Ще 20 осіб зникли безвісти», – йдеться в заяві місцевого уряду.

Найбільше постраждало від циклону місто Караа з населенням понад 8 тисяч осіб.

«Ситуація в Караа нас глибоко турбує. Дуже важливо, щоб ми визначили основні постраждалі райони і людей, які потребують підтримки», – сказав губернатор Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте.